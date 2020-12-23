Хабаровские авиалинии будут жить. Об этом сообщил врио главы региона Михаил Дегтярев во время «Прямой линии». Блокирующий пакет акций Хабаровских авиалиний отдадут в управление единой авиакомпании, которая появится на Дальнем Востоке.- Дальневосточная единая авиакомпания получит от нас возможность управлять 25 процентами акций Хабаровских авиалиний. Ведем переговоры или по операционному лизингу, или аренде «Суперджетов», которые будут окрашены в цвета флага края и летать в как можно большее количество населенных пунктов, - сказал врио губернатора региона.Он также добавил, что новая дальневосточная авиакомпания еще не получила название. Лично Михаил Дегтярев проголосовал за «Дальавиа».