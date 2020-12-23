Яхту «Виктория», которая была куплена за бюджетные деньги для нужд правительства Хабаровского края, нельзя просто взять и отдать. Об этом сказал врио губернатора региона Михаил Дегтярев. Напомним, что яхту хотели отдать школьникам, чтобы проводить на ней уроки.- Мы с Ространсадзором ведем разговоры на эту тему, нельзя яхту просто взять и отдать. Есть сложности с размещением детей на судне. Ближе к весне мы поймем, что с ней делать, - сказал Михаил Дегтярев во время «Прямой линии».Он также добавил, что нельзя продавать «Викторию» за копейки.