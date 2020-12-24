Сегодня, 24 декабря, в Хабаровске небольшой снег, ночью -16 -14, днем -12 -10, ветер северо-западный 5-10 м/с. На юге края небольшой снег, ночью -15 -10, днем -11 -6, ветер северный 6-11 м/с. В центральных районах местами небольшой снег, ночью -38 -14, днем -25 -6, ветер западный, юго-западный 2-14 м/с. На севере края преимущественно без осадков, ночью -38 -24, днем -26 -17, ветер западный, северо-западный 2-13 м/с.Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом в крае 32359. Из них вылечились 27774, скончались 198. За минувшие сутки в регионе выявили 345 новых случаев заражения коронавирусом.