В мэрии Хабаровска прокомментировали ситуацию со взрывом газа. Ранее в средствах массовой информации появились сообщения, что в Индустриальном районе города прогремел взрыв. Инцидент случился в доме №17 на улице Прогрессивной.Данная информация не является достоверной. По данным управления жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда городской администрации, в одной из квартир дома произошел хлопок. На место прибыли специалисты. Они выяснили, что хозяйка чистила плиту нашатырным спиртом, зажгла огонь, из-за этого воспламенились пары чистящего средства.- От хлопка в квартире выбило окно между кухней и прихожей. Во время происшествия никто из людей не пострадал, несущие конструкции не разрушены, эвакуация жителей дома не проводилась, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.