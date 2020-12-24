По данным на утро 24 декабря 2020 года, в Хабаровске не зафиксировали отключений горячей и холодной воды, отопления. В городе не работают 17 лифтов. Об этом сообщили в городской администрации.За минувшие сутки в краевой столице на дороги высыпали 522,4 тонны противогололедных средств, собрали и вывезли 79 кубометров снега и мусора. Кроме того, за минувшие сутки эвакуировали 19 неправильно припаркованных автомобилей, случилось 38 дорожных аварий, три пожара и пять возгораний. По номеру «03» горожане вызывали скорую помощь 821 раз.По данным на вечер 23 декабря, за сутки COVID-19 диагностировали 218 жителям Хабаровска. Общее число заболевших в городе с начала пандемии - 22883 человека. Жителей и гостей города призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чаще мыть руки и регулярно делать влажную уборку.