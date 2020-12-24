Накануне, 23 декабря, Мосгорсуд рассмотрел апелляцию Сергея Фургала по изменению меры пресечения. Ранее сообщалось, что адвокаты добиваются его перевода под домашний арест. По итогу судебного заседания экс-глава Хабаровского края останется в СИЗО «Лефортово».Как сообщил сын Сергея Ивановича Антон Фургал, под стражей его отца оставили до 9 марта. В своем видеообращении Антон выразил намерение дальше бороться.Ранее Марина Литвинович в своем аккаунте в Instagram рассказала о последней встрече с экс-губернатором. Фургал сообщил, что неделю не мог получить медицинской помощи. Просил прийти врача, но врач не пришел. Нет ясности, состоялся ли консилиум врачей по итогам проведенного ему КТ и есть ли выводы врачей. Также Сергей Иванович сильно обеспокоен ростом числа зараженных коронавирусом в СИЗО.