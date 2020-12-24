Погода в конце декабря 2020 в Хабаровском крае подготовила жителям сюрприз - настоящую зиму. Наконец-то жители краевой столицы дождались снега, а в ближайшие дни в регионе станет ощутимо холодно.С прохождением западного циклона пройдет снег от небольшого до умеренного, в тыл циклоническому вихрю будет вторгаться выхоложенный континентальный воздух. В пятницу, 25 декабря, и на выходных температура снизится. Ночью ожидается -20 -25 градусов, местами -30 -35 и ниже, днем температура воздуха составит -15 -20 градусов, в отдельных районах -20 -25 и холоднее, - рассказали в Дальневосточном УГМС.Отметим также, что существенных осадков не ожидается. Снег, если и будет, то местами и небольшой.В Хабаровске к концу недели столбик термометра опустится ночью до -19 -24 градусов, днем до -14 -19. Ветер по Амуру умеренный. По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели и вплоть до конца месяца похолодание продолжиться, морозы станут еще сильнее. Так, 28-31 декабря температура ночью будет в пределах -23 -28 градусов, днем -17-22.