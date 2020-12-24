Воры, незнакомые друг с другом, забрали вещи из спортмагазинов в Хабаровске. По версии следствия, к кражам причастны 23-летняя горожанка и 33-летний горожанин. Об исчезновении товара заявили представители сети магазинов. В полиции они рассказали, что вещи пропали из павильонов, расположенных в Индустриальном и Центральном районах. Сумма ущерба составила порядка 40 тысяч рублей.- По заявлению провели проверку и выяснили, что подозреваемая в течение суток похитила две женские куртки общей стоимостью 21 тысяча рублей. Верхнюю одежду полицейские изъяли и вернули собственникам. Девушку ранее к ответственности не привлекали, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.Ее «конкурент» забрал из магазина мужские брюки и джемперы суммарной стоимостью порядка 19 тысяч рублей. Похищенное фигурант продал в районе Центрального рынка, на деньги купил спиртное. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался. В отношении фигурантов возбудили и расследуют уголовные дела по статье «Кража».