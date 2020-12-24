В мэрии Комсомольска-на-Амуре назначили нового начальника управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства. Должность принял Владимир Захаров. К своим обязанностям он приступил с 23 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.Конкурс на замещение вакантной должности объявили в ноябре. Его признали несостоявшимся, так как была подана одна заявка. Тогда глава города решил назначить из резерва управленческих кадров Владимира Александровича Захарова.Для справки: Владимир Александрович Захаров родился в 1976 году в Комсомольске-на-Амуре. Обучался в Комсомольском-на-Амуре государственном техническом университете, получил диплом по специальности «Промышленное и гражданское строительство». С 2002 года преподавал в КнАГТУ. В мэрии работал с 2010 года - руководил сектором по развитию предпринимательства, управлением экономического развития, был заместителем главы администрации города. С 2017 года работал в правительстве Хабаровского края, КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амура», «ССК «Звезда». В июле 2020 года вернулся в мэрию Комсомольска-на-Амуре, стал советником главы города.