Школьники уйдут на каникулы с 28 декабря в Хабаровском крае. Новогодние праздники для них продлятся до 8 января 2021 года. Об этом сообщили в краевом минздраве.В школах и детских садах уже проводят утренники с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки. Например, на праздниках нет приглашенных артистов и родителей. Роли сказочных героев исполняют педагоги и воспитатели.- Каждый класс празднует отдельно в актовом зале, чтобы не создавать условия для распространения инфекции, - сообщила министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова.Ранее сообщалось, что с 19 декабря в Хабаровском крае начали работать театры и спортивные арены с условием, что единовременная загрузка трибун и залов будет не больше 30 процентов от их вместимости. Напомним, из соображений безопасности некоторые творческие коллективы отказались от работы на новый год. Например, Дед Мороз не встретится в этом году с детьми.