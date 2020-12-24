Региональную авиакомпанию «ХабАвиа» сохранят в Хабаровском крае. Михаил Дегтярев заявил об этом накануне, 23 декабря, во время прямой линии. Он также заявил, что будущая дальневосточная авиакомпания получит 25 процентов акций «Хабаровских авиалиний» с сохранением бренда.- Сама «ХабАвиа» будет развиваться, получать меры господдержки на обновление флота, новые маршруты. Трафик синхронизируют. На сегодняшний день уже идут переговоры по операционному лизингу, либо аренде некоторых самолетов Sukhoi Superjet 100, которые собираются выкрасить в цвета «Хабаровских авиалиний», - сообщил врио губернатора края.Ранее сообщалось, что Хабаровский край присоединился к выбору названия для будущей дальневосточной авиакомпании. Голосование идет на сайте. Михаил Дегтярев призвал жителей региона к активному участию в нем.Создание дальневосточной региональной авиакомпании включили в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года.