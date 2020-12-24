В Хабаровске участились пожары в частном секторе. Основная причина - халатность домовладельцев. С наступлением зимы в домах начали топить печки, использовать самодельные электроприборы и мощные обогреватели, из-за которых начинаются перегрузки на электросеть.- Из-за отсутствия снега в Хабаровске случаются и палы сухой травы, - рассказал начальник городского управления по делам ГО и ЧС Андрей Акимов. - В декабре зафиксировали четыре пала растительности, в том числе на островной территории города. Вероятной причиной называют человеческий фактор.Отмечают также увеличение количества возгораний мусоропроводов в многоквартирных домах. Вероятно, и здесь вина людей, которые выбрасывают непотушенные окурки.Перед Новым годом все силы МЧС переведут на усиленный режим работы. А пока сотрудники МЧС совместно с районными комитетами и социальными работниками проводят рейды, рассказывают горожанам о правилах пожарной безопасности, электробезопасности.