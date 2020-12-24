Заработал обновленный распределенный центр обработки данных правительства Хабаровского края. Это площадка, где размещены более 450 информационных систем и ресурсов органов государственной власти края.- Обновленный дата-центр поможет выполнению показателей по достижению цифровой трансформации, - рассказали в министерстве информационных технологий и связи. - Удалось добиться увеличения производительности и вычислительной мощности ЦОД. Время восстановления сервисов в случае аппаратного сбоя займет менее семи минут, а в большинстве негативных сценариев - менее одной минуты.Напомним, цифровая трансформация определена президентом России Владимиром Путиным в качестве одной из национальных целей развития страны. Итоги работы будут подводить по нескольким показателям. Среди них, например, увеличение доли массовых социально значимых услуг в электронном виде до 95 процентов, «цифровая зрелость» сфер здравоохранения, образования и государственного управления.