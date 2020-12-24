По данным на утро 24 декабря 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре, открытом на базе городской больницы №2, находятся 455 человек. Из них у 261 пациента подтвержден коронавирус. За минувшие сутки госпитализировали 38 человек, выписали по выздоровлению - 36.- В реанимационном отделении находятся 29 пациентов. У двух человек, контактировавших с зараженными, только подозревают заражение. Кроме того, лечение получают 192 пациента с внебольничной пневмонией. За минувшие сутки госпитализировали с этим диагнозом 58 пациентов, - рассказали в пресс-службе городской администрации.В инфекционный госпиталь городской больницы №4 госпитализировали 32 человека. Выписали по выздоровлению 30 человек. Всего в госпитале получают лечение 292 человека.Жителей и гостей Города юности призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чаще мыть руки. Горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуют оставаться дома.