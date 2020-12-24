Накануне, 23 декабря, Михаил Дегтярев отвечал на вопросы населения в формате прямой линии. Одно из обращений касалось страховых выплат врачам за работу с пациентами с COVID-19. Медработники рассказали, что не могут получить деньги.- Выплаты за декабрь, то есть за отработанный период с 1 по 25, проведут до 31 декабря. Медорганизации в крае, работающие с COVID-19, должны до конца недели предоставить реестры для начисления выплат в ФСС. Ответственность за это главные врачи несут персонально. Те, кто выплат не получили, могут напрямую обращаться ко мне, - сообщил врио губернатора Хабаровского края.Отметим также, что за ноябрь медикам все расчеты уже произвели и деньги перечислили. Ранее, с апреля по октябрь 2020 года, выплаты начисляли за факт работы в «красной зоне» и с коронавирусными больными. С ноября порядок расчета изменился - выплаты начисляют за количество отработанных смен. Оператором начисления назначен Фонд социального страхования.