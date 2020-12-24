Новую спортивную площадку открыли под Хабаровском. Она находится в селе Бычиха Хабаровского района. В торжественной церемонии открытия хоккейной коробки участвовали председатель Собрания депутатов Хабаровского района Дмитрий Савченко и руководство администрации сельского поселения.- После открытия площадки юные жители села Бычиха проверили лед на прочность в товарищеском матче. Он начался с символического вбрасывания, которое провел Дмитрий Савченко, - рассказали в администрации Хабаровского района.Работы по обустройству площадки обошли в 2,3 миллиона рублей. Хоккейная коробка представляет собой универсальную спортивную площадку, которую можно эксплуатировать круглый год. На территории также установили баскетбольные щиты и волейбольные стойки.Ранее сообщалось, что в рамках программы поддержки местных инициатив спортплощадки открыли в селах Казакевичево и Галкино.