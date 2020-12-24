В Еврейской автономии 67 жителей прошли первый этап вакцинации от коронавируса. Всего в регион поступили 342 дозы вакцины, в ближайшее время ожидается поставка еще двухсот доз. Прививочную кампанию проводят с использованием двухкомпонентной вакцины Гам-КОВИД-Вак. Компоненты препарата вводят внутримышечно в два этапа с интервалом в 21 день.- В планах привить от коронавируса 60 процентов населения области. В первую очередь прививки делают тем, кто напрямую работает с людьми. Речь идет о медиках, работниках культуры, сферы образования и социальной защиты и других, - рассказали в пресс-службе областного правительства.Вакцинацию проводят в областной поликлинике по спискам, предоставленным работодателем. Ограничение: возраст младше 18 и старше 60 лет.Напомним, в области продолжают бесплатно раздавать лекарства, работает Единый телефон по коронавирусу 122, налажена работа cаll-центра в областной поликлинике.