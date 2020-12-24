На неделю у клиентов программы лояльности «СберСпасибо» появилась уникальная возможность вернуть до 100% бонусами от оплаченной суммы, используя для оплаты онлайн-покупок SberPay.Акция продлится с 23 до 31 декабря 2020 года и может сделать любую покупку по SberPay счастливой. Теперь необязательно вводить каждый раз карту или иметь ее при себе, чтобы совершать покупки онлайн. SberPay - это новый удобный способ оплаты через приложение СберБанк Онлайн во многих интернет-магазинах.Преимуществ у SberPay много:- оплата происходит в три касания - вам больше не придется вводить номер карты и код из СМС;- ваши данные защищены - при оплате вы не сообщаете данные своей карты продавцу или стороннему сервису, а сама оплата происходит не на сайтах, а прямо в СберБанк Онлайн;- доступно всем - достаточно иметь приложение СберБанк Онлайн на вашем телефоне.Более подробно о том, как платить по SberPay в интернете, можно узнать по ссылке.Как отметил Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» ПАО Сбербанк, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо», все больше онлайн-сервисов и предложений подключают и создают для клиентов. Еще один удобный и надежный - бесконтактная оплата по SberPay. А в рамках новогодней акции участникам программы лояльности вернут до 100% бонусов за покупки, совершенные по SberPay, предпраздничные траты станут выгодными.