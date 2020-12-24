В Хабаровске презентовали 20 мини-туров по красивейшим местам края. Организовывать их будут в рамках нового турпроекта «Поехали». К слову, авторы идеи, а это представители власти и предприниматели, работающие в сфере туризма, надеются сделать это проект «фишкой» региона. Желающие могут зайти на сайте, посмотреть описание и выбрать подходящее предложение.- Среди туров есть экскурсии по столице региона, поездки по национальным селам и визиты на крупные промышленные объекты, например, на космодром «Восточный». Сейчас у местных жителей будет возможность отдыхать не только за границей, но и в Хабаровском крае, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.Подробности турпроекта «Поехали» на портале. Там же предлагается пройти специальный тест, который поможет организаторам в будущем еще больше приблизиться к запросам туристической аудитории.