Сегодня, 25 декабря, в Хабаровске без существенных осадков, ночью -20 -22, днем -14 -16, ветер юго-западный 5-11 м/с. На юге края местами небольшой снег, ночью -20 -27, днем -12 -17, ветер западный, юго-западный 7-12 м/с. В центральных районах местами небольшой снег, ночью -17 -42, днем -10 -31, ветер различных направлений 2-11 м/с. На севере края преимущественно без осадков, ночью -25 -40, днем -20 -28, ветер различных направлений 2-14 м/с.Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.Согласно данным регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом 32701. Из них вылечившихся 28249.