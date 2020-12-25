В исправительной колонии в Хабаровском крае сшили белье и полотенца для детского дома. Готовую продукцию уже доставили в учреждение, расположенное в селе Хурба Комсомольского района. Общая стоимость заказа 140 тысяч рублей.- Чтобы выполнить контракт, на производственный участок ИК-8 дополнительно трудоустроили шесть осужденных. На исполнение заказа ушел месяц - ровно столько, сколько оговорено в договоре. За это время осужденные сшили 90 комплектов детского постельного белья, 80 махровых полотенец и еще 80 вафельных, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю и ЕАО.Все материалы, применяемые для изготовления текстильной продукции, соответствуют государственным стандартам качества. Заказчик также одобрил качество швейных изделий.Ранее сообщалось, что осужденные выполнили заказ психоневрологического интерната. Они сшили одноразовые бахилы, защитные комбинезоны из нетканого полотна и халаты.