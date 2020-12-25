В Хабаровском крае женщину осудят за убийство мужа. По предварительной информации, трагедия случилась в сентябре 2020 года в Комсомольске -на- Амуре. Супруги повздорили. В пылу ссоры обвиняемая дважды ударила мужчину ножом в область груди. От полученных травм потерпевший скончался на месте.- По ходатайству следствия в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УМВД России по Комсомольску -на- Амуре, - рассказали в пресс- службе СУ СК России по Хабаровскому краю.На сегодняшний день следователи собрали достаточную доказательственную базу. Материалы уголовного дела уже передали с утвержденным прокурором города обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.Отметим также, что в крае за девять месяцев 2020 года благодаря слаженной работе следователей органов Следственного комитета России и сотрудников полиции раскрыто 99,1 процента убийств.