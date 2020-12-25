В Хабаровском крае открыли ледовые переправы на реках Кур - в 27 километрах выше по течению от села Новокуровка, и Тунгуска - примерно в двух с половиной километрах от устья реки. Они обеспечивают работу автозимника, связывают жителей населенных пунктов Новокуровка и Победа с другими поселками Хабаровского района, ЕАО, а также с федеральной автодорогой.- Специалисты убедились в безопасности временной трассы. На реках Кур и Тунгуска в районе переправ смогут ездить автомобили массой до 10 тонн, - рассказал государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Александр Гомзарь.На дорогах, как положено, есть вехи со светоотражающими элементами для движения в ночное время. Также обустроили пропускной пункт, где разместили информационный стенд с памятками по безопасному поведению на льду. Ранее сообщалось, что освидетельствование прошли две временные дороги в Охотском районе, одна в Верхнебуреинском и две в Хабаровском районе.