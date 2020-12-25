В Еврейской автономии исполнят больше 100 детских новогодних желаний. В регионе уже вручили первые подарки детям в рамках благотворительной акции «Елка желаний».- Пожелания исполнились у воспитанников детского дома №2, которые хотели на Новый год обзавестись скоростным велосипедом и игровой консолью Play Station. Один из ребят пришел за презентом в сопровождении двух братьев и младшей сестренки. Каждый из ребят также получил новогодний подарок, - рассказали в пресс-службе областного правительства.Напомним, старт Всероссийской благотворительной акции дал президент Российской Федерации Владимир Путин. Ее поддержали в Еврейской автономии. Исполнять мечты юных жителей региона будут заместители председателя регионального правительства, а также депутаты Законодательного собрания, главы районов.