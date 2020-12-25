В Хабаровском крае в 2021 году благоустроят больше 100 территорий в 53 поселениях. Как сообщили в краевом минЖКХ, работа уже идет, почти завершены конкурсные процедуры, муниципалитеты заключают контракты с подрядчиками.По итогам 2020 года, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» обновили в общей сложности 116 парков, скверов и площадей. На эти работы потратили почти 360 миллионов рублей. Осталось всего три объекта в Советской Гавани, которые собираются сдать до Нового года.Отметим также, что в регионе выбрали девять проектов благоустройства, которые направили в Минстрой России для включения в реестр лучших муниципальных практик. Среди них проекты аллеи Памяти в Матвеевке, площади Маяковского в Ванино и парка «Сказка» в Полетном, скверы в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Бикине и Николаевске-на-Амуре, в селах Бичевское и Селихино.