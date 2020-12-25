В Дальневосточном художественном музее покажут культуру и быт народов Индонезии. Экспозиция добавит ярких красок и тепла зимнему настроению горожан. Большая часть экспонатов выставки принадлежат частной коллекции Татьяны Тришкиной. Она много лет увлекается искусством Востока.- Коллекционер много путешествовала по странам Юго-Восточной Азии в 2000-е годы. Каждый раз она привозила из своих странствий впечатления, знания и культурные ценности того или иного народа. Например, в коллекции есть образцы декоративно-прикладного искусства Индонезии - ручной работы картины в технике «батик», шарфы, ткани, покрывала, куклы теневого театра «Ваянг», веера из кожи буйвола, маски из дерева, - рассказали в краевом минкульте.Посетители выставки не только увидят уникальные экспонаты, но и смогут посетить мастер-классы и лекции, посмотреть видеоматериалы и фильмы, посвященные жизни и быту, культуре, архитектуре и традиционным прикладным искусствам народов Индонезии.