Хабаровчанка через суд смогла попасть на свой же участок. Причиной неудобства была бетонная конструкция, из-за которой женщина не могла напрямую попасть на территорию.По предварительной информации, со стороны ее дома вдоль заднего фасада строящегося дома соседи возвели сооружение из монолитного железобетона. После того, как не удалось решить проблему мирно, землевладелица обратилась с иском в суд.- Служители Фемиды обязали соседей демонтировать бетонную монолитную армированную конструкцию. Позже судебные приставы начали исполнительное производство. Так как решение суда не было исполнено добровольно, с нарушителей также взыскали исполнительский сбор, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.Также в отношении должника, не спешившего убирать ограждение, составили административный протокол. Только после этого препятствия убрали, а женщина получила доступ к своему участку.