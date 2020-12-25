В Комсомольске-на-Амуре подвели итоги общения власти и населения через соцсети. По предварительным данным, жители Города юности чаще всего спрашивают про дороги. Людей беспокоит их качество, ремонт и содержание проезжей части.- Реже, чем на дороги, горожане жаловались в 2020 году на благоустройство, ЖКХ, здравоохранение и общественный транспорт. В уходящем году в общей сложности, через систему «Инцидент Менеджмент», из 15 тысяч сообщений в социальных сетях со всего края на Город юности пришлось 4826. Их обработали, каждый пользователь получил ответ, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.Напомним, система «Инцидент Менеджмент» предназначена для отслеживания реакции региональных властей на жалобы местного населения в социальных сетях. Ее запустили в крае с 2018 года.