В Хабаровске бесплатно раздают датчики дыма жильцам ветхого жилья. Для краевой столицы закупили 740 нестационарных устройств. В целях предотвращения несчастных случаев в городе также провели противопожарный рейд. Жильцам рассказали о правилах пожарной безопасности, выдали им памятки и вручили пожарные извещатели.- Количество пожаров увеличилось с наступлением отрицательных низких температур, когда жители начинают использовать печное отопление, электроприборы, в том числе - самодельные, которые сильно нагружают электрические сети старых домов, - сказал начальник городского управления по делам ГОиЧС Андрей Акимов.Датчики дыма работают от батарейки. Они предназначены для информирования о задымленности помещения. Когда прибор улавливает дым, сразу начинает издавать громкий тревожный звуковой сигнал, который способен разбудить человека или обратить его внимание на задымление.