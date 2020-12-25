Сбербанк расширяет возможности для клиентов малого и микробизнеса и предлагает воспользоваться новыми выгодными опциями. Решение будет актуально для предпринимателей, бизнес которых подразумевает большое количество операций по счету.Теперь клиенты — юридические лица смогут без комиссии:- осуществлять безлимитные платежи — совершать неограниченное количество переводов на счета юридических лиц клиентам других банков;- переводить физическим лицам до 300 тысяч рублей в месяц;- вносить любую сумму через банкомат.Также клиенты банка смогут сэкономить до 30% на валютном контроле по сравнению со стандартным тарифом.Как отметил Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка, у клиентов появляются новые возможности, за счет которых предприниматели смогут сэкономить на комиссиях и активнее развивать свой бизнес. Например, клиенты могут приобрести опцию \\"Безлимитные переводы юрлицам\\" и не задумываться о количестве платежных поручений и их стоимости. Или подключить опцию «Самоинкассация» и не платить комиссию при внесении денежных средств через банкомат.Чтобы подключить новые опции, надо перейти в личный кабинет в интернет-банке СберБизнес, затем в области управления тарифами выбрать блок «Опции». Среди опций, возможных к подключению, отметить необходимую и нажать кнопку «Подключить». Опции доступны на всех пакетах услуг, кроме «Легкого старта», который предназначен для старта бизнеса.