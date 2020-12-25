В поселке Этыркэн Верхнебуреинского района обновили оборудование местной котельной. Деньги на модернизацию выделили из краевого бюджета. Обновление объекта помогло сократить расход топлива почти на 20 процентов по сравнению с прошлыми отопительными периодами, а теплоснабжение потребителей стало более надежным и качественным.- На обновление мощностей котельной муниципалитет и коммунальное предприятие направили около 13 миллионов рублей, еще 11 миллионов рублей предоставили краевые власти, - рассказали в пресс-службе краевого правительства. - В котельной установили три водогрейных котлоагрегата. Каждый из них оснащен комплексом форсированной системы острого дутья и вихревым дожиганием.Также на объекте установили новые насосные агрегаты и другое вспомогательное оборудование, капитально отремонтировали системы вентиляции, подачи топлива и шлакозолоудаления. На сегодняшний день котельная работает в штатном режиме.