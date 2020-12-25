Жалобы на высокие цены на продукты принимают антимонопольщики в Хабаровском крае. По телефону горячей линии можно сообщить о повышении стоимости социально значимых товаров. К ним относятся говядина, свинина, баранина, курица и рыба. Также в списке сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, макароны и другое. Полный список продуктов по ссылке.- Сообщения можно передать по телефону (4212) 32-55-25 и по электронной почте to27@fas.gov.ru. Заявителей убедительно просят указывать в обращениях полную информацию о продавце продовольственного товара, а именно - ИНН, наименование, адрес торговой точки. Данная информация размещена в магазине «уголок потребителя» и на товарных чеках, - рассказали в пресс- службе УФАС России по Хабаровскому краю.