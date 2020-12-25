В Хабаровском крае разберутся с мусорными пожарами в Эльбане Амурского района. Ситуацию на контроль взяли краевые власти. Администрации поселка уже поставили задачу ликвидировать весь скопившийся бытовой мусор и предотвратить его поджоги.- Проблема возникла из-за долгов местной управляющей компании. Ситуация в поселке Эльбан образовалась неделю назад, когда судебные приставы заблокировали движение по спецсчетам управляющей компании «Ресурс» и ООО «Управления ЖКХ», что привело к приостановке вывоза мусора. Блокировка случилась потому, что компания «Ресурс» накопила миллионные долги за электроэнергию перед ДЭК, которая, в свою очередь, была вынуждена прибегнуть к судебным взысканиям, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.Анатолий Литвинчук, заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ, четко обозначил задачу - к понедельнику вывезти весь мусор несмотря на сложившиеся проблемы. Он также потребовал от управляющих компаний решить проблемы с блокировкой счетов.