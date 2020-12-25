В Хабаровске открыли зимний городок на площади имени Ленина. Накануне мастера завершили работы по оформлению лабиринта, снежных и ледовых скульптур. Для горожан сделали малые горки и ледовые аттракционы, детский замок-лабиринт. Традиционно территорию украсили фигуры Деда Мороза и Снегурочки.- Горожан приглашают на интерактивные фотозоны. Здесь же, на площади, сделали ледовые скульптуры с уникальными и сложными в изготовлении элементами из цветного витражного льда, - рассказали в главном управлении внутренней политики.Волшебные огни городка, состоящие из четырех тысяч метров дюралайта, более 1500 метров гирлянд, более 100 светильников и световых конструкций будут радовать гостей вечерами. В новогоднюю ночь и до 10 января городок с главной елкой будет освещаться всю ночь.