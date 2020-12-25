Одним из последних в этом году правительственных часов, прошедших в Законодательной думе Хабаровского края, был посвящен мерам по предотвращению незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения. С докладом на эту тему перед парламентариями выступила исполняющий обязанности министра природных ресурсов Елена Балезина. Свое выступление она начала с цифр.- Хабаровский край занимает видное место среди регионов, осуществляющих добычу полезных ископаемых на территории России, - отметила она. - Численность работающих в отрасли – 8,7 тысяч человек. По состоянию на октябрь 2020 года, количество добытых полезный ископаемых выросло на 101,7%. При этом добывающие компании вносят существенный вклад, как в виде налоговых поступлений, так и реализуя собственные социальные проекты.По словам и.о. министра, в настоящее время в крае ведется добыча не только драгоценных и цветных металлов, но и каменного и бурого углей, подземных питьевых и минеральных вод, строительных материалов.- А каков вообще ТОП-5 общераспространенных полезных ископаемых, добываемых в крае, - поинтересовался первый заместитель председателя Законодательной думы Сергей Зюбр.- К наиболее активно разрабатываемым на территории региона относятся строительный камень, песок и гравий, глина и суглинки, известняк, - ответила Елена Эдуардовна. – Залежи этих полезных ископаемых находятся практически в каждом районе края, соответственно горнорудные и добывающие компании ведут активную разработку месторождений практически везде. В этом году нами было выдано 228 лицензий на осуществление деятельности по добыче общераспространенных полезных ископаемых.При этом, как отметила Елена Балезина, природоохранной прокуратурой и Ростехнадзором регулярно фиксируются факты нарушения природоохранного и уголовного законодательства в области незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых.- В этом году количество проверок было сокращено в связи с пандемией коронавирусной инфекции, - объяснила она. – Вместе с тем, на территории региона неоднократно фиксировались случае незаконной добычи полезных ископаемых как частными лицами, так и организациями. Однако наметилась некоторая положительная динамика, - количество нарушений сократилось. Для мониторинга ареалов нелегального недропользования используется специальная система «Геолокатор». Она выявляет факты незаконного использования природных ресурсов путем мониторинга и спутниковых съемок. Нарушители привлекаются к административной и уголовной ответственности.Подводя итог встрече с и.о. министра, председательствующий на правительственном часе Сергей Зюбр подчеркнул, что вопросы недропользования относятся к категории приоритетных и рекомендовал депутатскому корпусу уделить данной теме достойное внимание.