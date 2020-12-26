С 26 января 2021 года запустят прямые рейсы из Благовещенска в Хабаровск. Полеты будут продолжаться до 25 марта. Об этом сообщили в минтрансе Амурской области.По предварительной информации, вылеты будут только по вторникам. Выполнять рейсы будет авиакомпания «ИрАэро». По расписанию прибытие рейса 401\\\\402 в Благовещенск в 13:40, вылет в Хабаровск в 14:40 по амурскому времени.Стоимость билета рассчитана по субсидированному тарифу для всех категорий граждан на данном маршруте. Цена - до 4600 рублей, без учета комиссионного сбора.Ранее сообщалось о перечне субсидированных маршрутов на 2021 год, утвержденном Росавиацией. В него включили полеты из Благовещенска в Улан-Удэ, Читу, Владивосток, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Южно-Сахалинск. Из 266 субсидированных маршрутов в ведомстве большинство распределили в регионах западной части России, на Урале и в Сибири.