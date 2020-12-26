Хабаровском краю выделят деньги на второй этап расселения аварийного жилья. Заявку региона одобрила госкорпорация - Фонд содействия реформированию ЖКХ. Финансовая помощь поступит в следующем году. Средства потратят в первую очередь на расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.- Региону выделят более 730 миллионов рублей. На эти деньги переселят из аварийных бараков в новые квартиры еще 748 человек в период 2021 и 2022 годы, - рассказали в краевом минЖКХ.Часть денег - около 240 миллионов рублей, край получит уже в январе 2021 года. Общий объем средств госкорпорации, полученных краем, составит более 345 миллионов рублей. Напомним, на третьем этапе расселения новым жильем планируют обеспечить жильцов 329 квартир общей площадью почти 13 тысяч квадратных метров.