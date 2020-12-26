Виктор (имя изменено - прим. ред.) зашел в парикмахерский магазин в Краснофлотском районе. Вел себя как обычный покупатель, поэтому не вызвал подозрения у продавца. Мужчина поинтересовался ассортиментом, а затем спешно откланялся.После ухода Виктора с прилавка исчезла машинка для стрижки, которая лежала в качестве образца. Цена оборудования - около 200 тысяч рублей. Продавец обратилась в полицию.Оперативники по камерам видеонаблюдения нашли Виктора. Выяснилось, что за плечами мужчины не одно уголовное дело за кражи. Полицейские нагрянули к хабаровчанину с обыском, украденную машинку нашли и вернули владельцу.- Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Оперативники проверяют информацию о возможной причастности подозреваемого к иным противоправным эпизодам имущественного характера, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.Максимальное наказание - до пяти лет колонии.