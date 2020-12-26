Более 400 тысяч рублей получила организация «МЫ ВМЕСТЕ» на обеспечение женщин региона протезами груди в рамках проекта «Право на женственность». Воспользоваться услугой смогут 80 жительниц края, 20 из них уже получили помощь. Остальные смогут поставить протез до марта 2021 года.Проект будет проходить в два этапа. На первом послеоперационные протезы выдают женщинам, которые перенесли операцию по мастэктомии – удалению груди. На втором этапе покупаются протезы постоянного ношения.- Протезы груди несут не только эстетическую функцию, они также также влияют на состояние здоровья. После операции происходит смещение осевой нагрузки на позвоночник, обостряются хронические заболевания опорно-двигательного аппарата. Поэтому качественные протезы очень необходимы. И очень важно вести раннюю диагностику, чтобы у врачей было время для правильного лечения заболеваний, - рассказал Станислав Корнеев, онколог, хирург, маммолог, реконструктивно-пластический хирург Краевого клинического центра онкологии Хабаровска.Организация будет помогать женщинам, которым не поставили инвалидность, из-за чего они вынуждены приобретать протезы за свой счет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.- Сейчас нужно пройти немало инстанций, чтобы доказать необходимость получения протеза. Для этого необходимо обязательно получить инвалидность. Ситуацию осложняет и сложившаяся эпидемиологическая обстановка. Мы понимаем, насколько непросто, в том числе эмоционально, пережить послеоперационный период в принятии новой себя. Специальный конкурс позволяет оказать прямую помощь женщинам, - сказала Ирина Суркова, директор автономной некоммерческой организации поддержки онкологических больных и профилактики онкологических заболеваний «МЫ ВМЕСТЕ».