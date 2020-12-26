борт самолета, который летел из Хабаровска в Иркутск, поднялся Максим (имя изменено - прим. ред.). 35-летний мужчина плохо себя контролировал, потому что был пьян. Пассажир нарушал общественный порядок и выражался грубой нецензурной бранью.Мужчину сняли с рейса, сотрудники полиции доставили дебошира в дежурную часть. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что в выдыхаемом правонарушителем воздухе содержатся пары этилового спирта в количестве 2,5 промилле.- В отношении мужчины составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям «Мелкое хулиганство» и , и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», - сообщили в пресс-службе управления на транспорте УМВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.Максиму грозит административный арест сроком до пятнадцати суток.