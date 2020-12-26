Комсомольск получит деньги из федерального и краевого бюджетов на развитие инфраструктуры. В частности, средства пойдут на четвертый этап модернизации системы водоснабжения.- Развитие инфраструктуры водоснабжения Комсомольска включает в себя шесть этапов. Первый, второй и шестой из них – реконструкция дюкера через реку Силинка и строительство водопровода по улице Лазо – были завершены в 2017 году. В следующем году планируется построить участок водопроводной сети на пересечении проспектов Мира и Ленина (четвертый этап) и ввести в эксплуатацию еще один - на пересечении Кирова и Вокзальной (пятый этап), - рассказали в министерстве ЖКХ края.Всего будет построено 740 метров водопровода. Участок сетей построят по Интернациональному проспекту. После четвертый этап завершится, произойдет это в 2022 году.Как сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, после модернизации системы водоснабжения у жителей Комсомольска появится качественная вода, соответствующая санитарным нормам. В микрорайонах города с высотной застройкой больше не будет перебоев с подачей питьевой воды, появится и возможность подключения новых жилых домов.