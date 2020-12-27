В последнее воскресенье уходящего 2020 года, 27 декабря, в Хабаровском крае сильных осадков, ветров, других опасных погодных явлений не ожидается. Морозно, солнечно, спокойно – так можно охарактеризовать этот день. В южных районах края до минус 17 днем и минус 26 градусов ночью. В центральных районах и Хабаровске днем -17…-19, ночью до -25…26. На севере края и Комсомольске-на-Амуре дневные температуры -22…-24, ночью похолодает до -30…-33.На реках Хабаровского края заканчивается ледостав, однако, напомним, что лед пока еще слишком тонок, чтобы по нему можно было ходить аки посуху.На дорогах и пешеходных участках небольшой накат, так что, отправляясь за покупками к Новому году, будьте аккуратны. Есть риск не только получить ушиб, но и разбить только что купленное.В магазинах и торговых центрах Хабаровского края наблюдается повышенная толкучесть и нехватка парковочных мест на прилегающей территории. По наблюдениям продавцов, наибольшей популярностью пользуются продукты, необходимые для сбора салата оливье. Однако, как и предыдущие годы, кассиры, пробивая товары, часто слышат возглас «А горошек?!», поэтому ходите со списком.