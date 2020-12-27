В резервном хранилище Хабаровска находятся шестьдесят мобильных дизельных генераторов, которые смогут использовать коммунальные службы города в случае ЧП. Подобные запасы есть практически у каждого поселения, однако после природной катастрофы в Приморье, приведшей к энергетическому коллапсу, власти перестраховываются.- Почти все дизельные генераторы мощностью от 1 до 16 киловатт. Их хватит для подзарядки телефонов, чтобы запустить тепловую пушку или какой-нибудь электроинструмент, - рассказал Андрей Акимов, начальник городского управления по делам ГО и ЧС. – Кроме этого у нас есть мощный 200-киловаттный генератор. Он годится для бесперебойной поставки электроэнергии в тепловой пункт - если необходимо предотвратить остановку теплофикации в жилом доме или социальном объекте.По словам Андрея Акимова, последние несколько лет в Хабаровске удается избежать серьезных происшествий. В том числе и благодаря тому, что в праздники коммунальщики, правоохранители и спасатели переходят в усиленный режим несения службы.