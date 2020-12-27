В своем Инстаграм-аккаунте Александр Жорник, мэр Комсомольска-на-Амуре, поделился с подписчиками неформальным отчетом о проделанной за год работе.Ключевые моменты, по мнению мэра, это: завершение реконструкции улиц Лазо и Комшоссе; ремонт 50 дворов – рекорд за последние несколько лет; благоустройство шести общественных пространств; ремонт 20 улиц, общей протяженность свыше 40 км и выдача 113 сертификатов молодым семьям на приобретение жилья (в 2019 году их было в три раза меньше).- Мы отремонтировали стадион «Строитель», лыжную базу «Снежинка», ледовый корт «Металлург», провели реорганизацию структуры администрации города, сократив ее численность и расходы на содержание, - добавил мэр. – Продолжаем программу переселения из аварийного фонда, ремонтируем детсады и школы.Александр Жорник поблагодарил горожан за возросшую гражданскую активность – люди подключились к благоустройству города, заливают катки, устраивают субботники во дворах, не дожидаясь отмашки городской администрации.Конечно, не все гладко и без проблем не обошлось.- Не сдана «Дорога № 1» (от пр. Интернационального к набережной), большие сложности на строительстве дороги к яхт-клубу, не просто идет реконструкция набережной, затягивается строительство детского больничного комплекса и окнодиспансера. Не удалось кардинально улучшить ситуацию на АО «Плодоовощи», - признал мэр. – Нам есть над чем работать в 2021 году, будем это делать вместе.В комментариях большинство подписчиков согласились, что город становится лучше и комфортнее, добавив, что в следующем году нужно больше внимания уделить чистоте улиц.