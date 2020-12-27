Установлен график выдачи пенсий и пособий за январь 2021 года. Как сообщили в правительстве Хабаровского края, даты согласованы с региональными отделения ПФР с учетом территориальных особенностей.Тем, кто получает пенсии и пособия по 3-м числам, деньги выплатят 29 декабря. Если гражданину приносят деньги на дом, в этот день нужно обязательно дождаться того, кто «с толстой сумкой на ремне». Или же прийти в свое почтовое отделение, если по какой-либо причине 29 декабря вам пришлось провести вне дома.Далее, с 4 января, выплаты пойдут в штатном режиме. Тем, кто получает средства на карту, перечисление пройдет в установленные дни.