Сезонный спрос, похоже, есть и у грабителей. Похолодало и они обратили свои взоры на теплые вещи. Один такой гражданин решил разжиться пуховиком, благо такие товары не помещают под бронированное стекло, а вывешивают в прямом доступе для покупателей.Как рассказали в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю, в полицию обратилась работница одного из павильонов верхней одежды, расположенного в центре Хабаровска. Женщина попросила полицейских приехать и забрать уже «упакованного» грабителя.Выяснилось, что некий гражданин зашел в ее павильон и начал интересоваться зимними пуховиками. Один, за восемь тысяч рублей, особенно ему приглянулся. Продавец передала потенциальному покупателю вещь, а тот схватил пуховик и побежал. Женщина подняла по тревоге всех окружающих коллег. Все вместе они догнали злоумышленника и задержали до приезда полиции.Полицейские установили, что 26-летний гражданин давно в неладах с законом – неоднократно судим за кражи и грабежи. Легального источника дохода у него нет, можно предположить, что перебивается либо случайными заработками, либо вот такими «налетами». Пуховик вернули владельцу, а фигуранта отправили под подписку о невыезде. По факту попытки хищения возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция – четыре года лишения свободы.