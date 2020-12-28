Сегодня, 28 декабря, в Хабаровске без осадков, ночью -24 -26, днем -19 -21, ветер юго-западный 9-14 м/с. На юге края без осадков, ночью -26 -30, днем -15 -18, ветер западный 4-11 м/с. В центральных районах без существенных осадков, ночью -17 -40, днем -10 -30, ветер северный 2-7 м/с. На севере края преимущественно без осадков, ночью -26 -42, днем -21 -29, ветер западных, северо-западных направлений 2-14 м/с.Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 19 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.Согласно информации регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом 33728. Из них 29643 выздоровевших, 200 скончавшихся. Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.