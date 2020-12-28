Госинспекторов в Хабаровском крае обязали носить номерные жетоны. Спецзнаки уже заказали и поставили в регион. Предполагается, что проверяющие должны будут носить их во время рейдов по особо охраняемым территориям.- Каждому жетону присвоен оригинальный номер, по которому в администрации учреждения можно определить фамилию, имя, отчество госинспектора. Их использование поможет обеспечить открытость и прозрачность деятельности госинспекторов в области охраны окружающей среды при исполнении служебных обязанностей, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».Жетон будет крепиться на левой стороне груди верхней одежды инспектора. Любой гражданин при общении с проверяющим будет понимать, с кем он имеет дело. Не каждый человек может запомнить фамилию и имя инспектора, вероятно, запомнить трехзначный номер и наименование государственного учреждения будет легче.