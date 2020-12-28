По данным на утро 28 декабря 2020 года, в Хабаровске не зафиксировали отключений холодного и горячего водоснабжения. В городе не работают 17 лифтов. За минувшие сутки в городе на дороги высыпали 2,5 тонны противогололедных средств, собрали и вывезли с улиц 151 кубометр снега и мусора.- Кроме того, за минувшие сутки в Хабаровске случилась 31 дорожная авария, три пожара и два возгорания. По номеру «03» горожане вызывали скорую помощь 815 раз, - рассказали в городской администрации.По данным регионального минздрава, в крае общее число заражений достигло 33728. Из них выздоровлений 29643, летальных исходов 200. За минувшие сутки в регионе зафиксировали 338 новых случаев заражения коронавирусом, из них 186 в Хабаровске. Жителей и гостей краевой столицы убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.