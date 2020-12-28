В Хабаровске «накрыли» подпольную торговлю алкоголем. По предварительной информации, злоумышленников задержали во время оперативно-розыскных мероприятий с участием сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю и регионального управления федеральной службы безопасности России.- При обыске на складе, где подельники изготавливали алкоголь, нашли около 400 коробок с полулитровыми бутылками с алкоголем, канистры со спиртосодержащей жидкостью. Также изъяли оборудование для розлива, тару, в том числе более двух тысяч 700 стеклянных бутылок объемом пол-литра и 0,7 литра, более 200 акцизных марок с признаками подделки, этикетки. Найденную продукцию отправили на экспертизу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.Уголовное дело расследуют по статье «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».